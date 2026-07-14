Se negó a declarar autor de la violenta entradera en Parque Luro

El único detenido por la violenta entradera que una mujer de 70 años sufrió el martes a la madrugada en su casa del barrio Parque Luro se negó a declarar en Tribunales y seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el sujeto de 30 años se entrevistó con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal de Flagrancia Ana María Caro. En virtud de las características del robo la causa será remitida a la fiscalía temática que investiga el robo a viviendas y que está cargo del fiscal Mariano Moyano.

A partir de los datos recabados por personal de la comisaría séptima se estableció que el VW Polo en el que circulaba el detenido había sido robado horas antes en jurisdicción de la comisaría segunda. “Fue sustraído el lunes a la noche ya que el dueño dijo que cuando se levantó este martes no lo encontró donde lo había dejado estacionado”, dijeron.

Tal como adelantó 0223, el hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Artigas y López de Gomara dónde un grupo de tres a cuatro delincuentes ingresaron al lugar, ataron, maniataron, amordazaron y amenazaron con cortarle los dedos de los pies a la única ocupante.

El grupo sustrajo una suma cercana a los 600 mil pesos y otros elementos de valor antes de escapar a bordo de un VW Polo que fue interceptado minutos después en la zona de Rejón y Zubiría: en el interior hallaron un celular, guantes de trabajo, un gorro y una tijera de podar.

A la imputación original por robo triplemente agravado por escalamiento, en poblado y en banda y por uso de arma se le sumara el robo del vehículo. El imputado seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.