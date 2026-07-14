Violenta entradera en Parque Luro: amenazaron a una jubilada con cortarle los dedos de los pies

Uno de los delincuentes que protagonizó una violenta entradera en una casa del barrio Parque Luro fue aprehendido por personal policial a bordo del auto que emplearon para escapar del lugar.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Artigas y López de Gomara dónde vive una mujer de 70 años a la que ataron, maniataron, amordazaron y amenazaron con cortarle los dedos de los pies.

El grupo sustrajo una suma cercana a los 600 mil pesos y otros elementos de valor antes de escapar a bordo de un Volkswagen Polo que fue interceptado minutos después en la zona de Rejón y Zubiría: en el interior hallaron un celular, guantes de trabajo, un gorro y una tijera de podar.

Un sujeto de 30 años fue aprehendido en el lugar y notificado de la formación de una causa por robo triplemente agravado por escalamiento, en poblado y en banda y por uso de arma y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.