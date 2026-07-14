Violenta entradera en Parque Luro: amenazaron a una jubilada con cortarle los dedos de los pies
Tres delincuentes encapuchados y con guantes sorprendieron a la víctima. Uno de ellos fue detenido y secuestraron el auto en el que huyeron.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Uno de los delincuentes que protagonizó una violenta entradera en una casa del barrio Parque Luro fue aprehendido por personal policial a bordo del auto que emplearon para escapar del lugar.
Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Artigas y López de Gomara dónde vive una mujer de 70 años a la que ataron, maniataron, amordazaron y amenazaron con cortarle los dedos de los pies.
El grupo sustrajo una suma cercana a los 600 mil pesos y otros elementos de valor antes de escapar a bordo de un Volkswagen Polo que fue interceptado minutos después en la zona de Rejón y Zubiría: en el interior hallaron un celular, guantes de trabajo, un gorro y una tijera de podar.
Un sujeto de 30 años fue aprehendido en el lugar y notificado de la formación de una causa por robo triplemente agravado por escalamiento, en poblado y en banda y por uso de arma y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.
Leé también
Temas