Un edificio prohibió a sus residentes tener sexo después de las 22 horas y generó polémica: "El toque de queda del amor"

Un edificio en la ciudad brasileña de São José, en el estado de Santa Catarina, se convirtió en tendencia en redes sociales después de que su consorcio prohibiera a los residentes tener relaciones sexuales después de las 22 horas. La insólita resolución surgió como respuesta a 18 reclamos formales presentados por vecinos que se quejaban de ruidos molestos nocturnos, con reportes precisos sobre gemidos, golpes de muebles y conversaciones en voz alta.

El esquema de sanciones es progresivo: ante una primera infracción se enviará una notificación escrita, mientras que la reincidencia implicará una multa de 237 reales, equivalentes a unos 50 dólares.

Como mecanismo de control, los administradores evaluaron durante las reuniones vecinales la posibilidad de reproducir grabaciones de audio como prueba para las infracciones, y además analizan instalar sensores de sonido en los pasillos y lanzar campañas sobre el respeto al descanso nocturno.

La noticia se viralizó de inmediato en las redes sociales, donde los usuarios bautizaron la restricción como el "toque de queda del amor" y llenaron las plataformas de comentarios irónicos.

Sin embargo, especialistas en derecho advirtieron que la normativa carece de validez legal: un consorcio tiene potestad para limitar el exceso de ruido en áreas comunes, pero no puede prohibir prácticas íntimas dentro de las unidades privadas de los residentes.