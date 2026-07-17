Cayeron dos hombres por narcomenudeo en el barrio Juramento

El avance de una investigación a cargo de la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma derivó en la realización de un allanamiento en el barrio Juramento donde aprehendieron a dos acusados de comercializar estupefacientes al menudeo.

Fue personal de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas el que tras el aval de la Justicia de Garantías irrumpió en una vivienda en la zona de Calabria y Diagonal Canata donde se desarrollaba la actividad ilícita.

En el lugar aprehendieron a los dos hombres de 26 años y secuestraron 44 envoltorios de cocaína fraccionada para la comercialización, 250 gramos de cogollos de marihuana, dinero, una balanza digital y dos celulares que serán peritados.

Ambos fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán y este viernes deberán prestar declaración en Tribunales.