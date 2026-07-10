Le balearon el auto, lo entrevistó la Policía y descubrieron que tenía un pedido activo: lo detuvieron

Una historia con varios giros insólitos ocurrió el domingo por la noche en la ciudad de Rosario. Un Volkswagen Bora gris estacionado en el barrio Godoy fue blanco de una balacera. Los vecinos avisaron a su dueño, quien se apersonó en el lugar, juntó las vainas servidas que habían quedado en la calle y las arrojó al techo de una vivienda cercana. Luego, tranquilamente, se quedó a hablar con la Policía.

Según replicó el sitio Rosario3, cuando los efectivos verificaron su identidad, descubrieron que Brian Eduardo Sacks tenía un pedido de captura activo por venta minorista de drogas en una causa provincial impulsada por el fiscal César Pierantoni. De inmediato quedó detenido.

En el techo de la casa donde Sacks había arrojado las vainas, los policías encontraron cuatro cartuchos calibre .40. En el Bora contabilizaron cinco orificios de bala en la puerta del acompañante y uno en el capot.

El historial que lo hundió

Este jueves se realizó la audiencia imputativa ante la jueza María de los Ángeles Granato. El fiscal Pierantoni acusó a Sacks de haber comercializado drogas junto a su novia —que permanece prófuga— desde al menos marzo pasado en barrio Godoy, operando desde un pasillo de 27 de Febrero al 7800.

Como prueba central, presentó el resultado de un allanamiento realizado el 1° de abril por la Policía Federal en el domicilio de la pareja, en Saavedra al 7700, donde se secuestraron 4.355 bochitas de cocaína, 2.579 de marihuana, una moto robada, una máquina de contar billetes y $1.800.000 en efectivo.

Tras la detención de Sacks el domingo, la Policía Federal ejecutó nuevos allanamientos en los que incautaron dos armas: una pistola calibre .40 y un revólver calibre .38.

La jueza Granato hizo lugar a la calificación de microtráfico y dispuso la prisión preventiva efectiva de Sacks por un plazo de 90 días.