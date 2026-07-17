Pidieron su captura y lo detuvieron a las 48 horas
Tiene 33 años y está imputado en una causa por portación ilegal de arma de guerra. Lo atraparon en el barrio General Pueyrredón.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Apenas dos días después del pedido de detención que hizo el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, personal policial detuvo a un hombre de 33 años en una causa por portación ilegal de arma de guerra.
Fueron efectivos de la comisaría decimosexta quienes tras realizar tareas investigativas y relevamientos vecinales, hicieron efectiva la medida en una vivienda del barrio Pueyrredón ubicada sobre la calle Cuba.
La medida había sido ordenada el pasado 15 de julio y el imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a la dependencia.
Por disposición del magistrado interviniente, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal Nº 15 de Batán donde quedó alojado mientras continúan las actuaciones judiciales.
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