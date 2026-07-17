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Pedido de captura

Pidieron su captura y lo detuvieron a las 48 horas

Tiene 33 años y está imputado en una causa por portación ilegal de arma de guerra. Lo atraparon en el barrio General Pueyrredón.

Momento del traslado.

17 de Julio de 2026 17:28

Por Redacción 0223

PARA 0223

Apenas dos días después del pedido de detención que hizo el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, personal policial detuvo a un hombre de 33 años en una causa por portación ilegal de arma de guerra.

Fueron efectivos de la comisaría decimosexta quienes tras realizar tareas investigativas y relevamientos vecinales, hicieron efectiva la medida en una vivienda del barrio Pueyrredón ubicada sobre la calle Cuba.

La medida había sido ordenada el pasado 15 de julio y el imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a la dependencia.

Tiene 33 años.

Por disposición del magistrado interviniente, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal Nº 15 de Batán donde quedó alojado mientras continúan las actuaciones judiciales.

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