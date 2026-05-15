Tenía un pedido de captura por robo y la encontraron en la ferroautomotora

Una mujer de 44 años sobre la que pesaba un pedido de captura por parte de la Justicia Correccional fue aprehendida este viernes por personal policial en la estación ferroautomotora.

Fue en el marco de un operativo de prevención y seguridad realizado en el interior de la Estación Ferroautomotora que personal del Destacamento Ferroautomotor y efectivos de la comisaría cuarta identificó a la mujer y confirmó la vigencia del pedido.

La mujer se domicilia en el partido de Mar Chiquita y su captura fue solicitada por el Juzgado Correccional N° 3 en una causa que comenzó el 15 de septiembre pasado.

La autoridad judicial interviniente dispuso notificar a la mujer para que comparezca a primera hora del lunes a fin de regularizar su situación procesal, sin adoptarse medidas restrictivas de la libertad.

Tenía un pedido de captura y lo encontraron en la estación ferroautomotora

Un operativo de prevención y seguridad en la Estación Ferroautomotora terminó con la aprehensión de un hombre de 55 años que registraba una captura activa solicitado por la Justicia del Partido de Mar Chiquita.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Destacamento Ferroautomotora y de la comisaría quienes identificaron al hombre cuando caminaba en la zona de San Juan al 1400.