Recuperan moto robada tras una persecución

Una persecución policial el sábado a la madrugada terminó con el secuestro de una moto robada y la aprehensión de su conductor, un joven de 25 años que fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.





tres y media de la madrugada

jurisdicción de la comisaría quinta

emprendieron la fuga

Honda GLH 150

Triunvirato y Arana y Goiri,

operativo cerrojo

comisaría tercera logró interceptar a uno de los sospechosos.

denunciado el día 16 de julio

Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor

El hecho se inició alrededor de lascuando efectivos que recorrían laobservaron dos motocicletas de alta cilindrada circulando en actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, ambos rodadosen distintas direcciones.Los dos ocupante de una, perdieron el control del rodado en la intersección deabandonándolo y continuando la huida a pie.A partir delimplementado por móviles policiales, personal de laAl verificar la motocicleta abandonada mediante el sistema informático policial, se constató que registraba pedido de secuestro activo por un hecho de robo, con intervención de la(ODEPA).





Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por encubrimiento y el traslado del imputado a Tribunales.