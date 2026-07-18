Recuperan moto robada tras una persecución
Sucedió el sábado a la madrugada. El conductor de 25 años fue trasladado a Tribunales.
18 de Julio de 2026 09:41
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una persecución policial el sábado a la madrugada terminó con el secuestro de una moto robada y la aprehensión de su conductor, un joven de 25 años que fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.
El hecho se inició alrededor de las tres y media de la madrugada cuando efectivos que recorrían la jurisdicción de la comisaría quinta observaron dos motocicletas de alta cilindrada circulando en actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, ambos rodados emprendieron la fuga en distintas direcciones.
Los dos ocupante de una Honda GLH 150, perdieron el control del rodado en la intersección de Triunvirato y Arana y Goiri, abandonándolo y continuando la huida a pie.
A partir del operativo cerrojo implementado por móviles policiales, personal de la comisaría tercera logró interceptar a uno de los sospechosos.
Al verificar la motocicleta abandonada mediante el sistema informático policial, se constató que registraba pedido de secuestro activo por un hecho de robo denunciado el día 16 de julio, con intervención de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA).
Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por encubrimiento y el traslado del imputado a Tribunales.
Temas
Te puede interesar