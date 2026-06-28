Lo golpearon en la cabeza y le robaron el auto cuando llegó a la casa

Tres jóvenes de 19 y 20 años que se desplazaban a bordo de un Fiat Cronos sustraído minutos antes a un hombre en el barrio Peralta Ramos fueron aprehendidos tras una persecución en la que chocaron con una camioneta e intentaron escapar por los techos de una casa.

Todo comenzó cerca de las ocho de la noche cuando un hombre llegó a su casa en inmediaciones de las calles Juana Manso y Hernandarias. Allí fue abordado por al menos cinco sujetos que lo golpearon con un elemento en la cabeza provocándole un corte superficial y lo despojaron de su rodado.

Una hora después, personal del Comando de Patrullas que hacía recorridas preventivas observó el rodado en Vértiz casi Ratery sin las patentes colocadas y con cuatro ocupantes en el interior. Al darle la voz de alto emprendieron la fuga y comenzó una persecución que terminó en Cuba y García Lorca cuando chocaron con una camioneta.

Los sujetos corrieron hacia las viviendas y subieron a los techos, pero tres de ellos fueron aprehendidos. Al identificarlos confirmaron que registran varios procesos penales previos.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría decimosexta, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por la utilización de un arma impropia y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.