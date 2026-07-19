Cambia de horario el sorteo del Telekino para no superponerse con la final del Mundial entre Argentina y España

El sorteo 2437 del Telekino de este domingo 19 de julio tendrá un horario especial: se realizará a las 14.30, tres horas antes del habitual de las 17.30, para no superponerse con la final del Mundial que disputarán Argentina y España desde las 16 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

De esta manera, los apostadores podrán conocer los resultados del juego con tiempo suficiente antes de sentarse a ver el partido más importante del fútbol argentino en años.

Este domingo hay en juego un pozo de más de 2.400 millones de pesos más una casa rodante, dos camionetas, un auto 0km, un viaje a Río de Janeiro y un crucero por el Caribe, ambos para dos personas, y una casa estilo americana buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.