Impactante incendio en un predio municipal: diez patrulleros quedaron envueltos en llamas

Diez móviles policiales fueron alcanzados por un incendio que se desató durante la noche de este miércoles en el predio municipal ubicado en la zona de Nasser y Rawson. El siniestro demandó un importante operativo de los bomberos para evitar que las llamas se propagaran a otros sectores.

De acuerdo con el parte oficial del Cuartel de Bomberos Monolito, el alerta fue recibido alrededor de las 23.10 y hasta el lugar acudió una dotación en una autobomba. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego afectaba a varios vehículos.

Ante la magnitud del incendio, los bomberos iniciaron de inmediato las tareas de extinción y controlar las llamas. Posteriormente realizaron maniobras de enfriamiento para evitar posibles reinicios del fuego.

En apoyo al operativo también trabajó un camión cisterna del Cuartel Centro, que colaboró con el abastecimiento de agua durante las tareas.

Según informaron desde Bomberos, el incendio fue controlado sin que se registraran personas heridas ni víctimas. Por el momento no trascendieron las causas que originaron el fuego, las cuales deberán ser determinadas mediante las pericias.