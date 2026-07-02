En medio de una intensa ola de frío polar y una crisis en el abastecimiento de gas que afecta a industrias y estaciones de servicio de GNC en distintas regiones del país, el Gobierno nacional intentó llevar calma a los usuarios residenciales. Daniel González, secretario de Energía y Minería, aseguró que no están previstos cortes en el suministro domiciliario.

Durante una entrevista radial, González afirmó: “No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución”. Con esta declaración, el funcionario buscó despejar la incertidumbre que genera la escasez en otros sectores.

El funcionario explicó que la llamada "demanda prioritaria", que incluye el consumo de los hogares, está totalmente cubierta. Confirmó que el sistema de gasoductos mantiene la presión adecuada, los yacimientos funcionan con normalidad y no se han registrado cortes en esta categoría de demanda.

Esta tranquilidad para los usuarios residenciales contrasta con la situación que enfrentan algunos sectores productivos y estaciones de GNC, donde la falta de gas ha provocado largas filas, protestas y bloqueos en ciudades como La Plata y zonas cercanas. Algunos trabajadores han salido a manifestarse debido a la imposibilidad de obtener el combustible necesario para sus actividades.

Por otra parte, varias industrias han decidido frenar su producción ante el alto costo del gas natural licuado (GNL), el cual deben adquirir sin subsidios para poder seguir operando. Esta situación refleja la complejidad del abastecimiento energético en este invierno.

Para responder al aumento de la demanda durante la temporada invernal, Argentina recurre a importaciones de GNL mediante la terminal de Escobar, además de volúmenes que llegan desde Bolivia y, en ocasiones, Chile. Cuando la demanda excede la oferta disponible, el Gobierno solicita a las centrales eléctricas que eviten usar gas y opten por combustibles alternativos como gasoil, fuel oil o carbón, opciones que resultan más caras y contaminantes.

En la misma entrevista, el secretario de Energía detalló el funcionamiento del esquema de subsidios vigente. Señaló que cerca de la mitad de los usuarios ya no recibe apoyo estatal, mientras que el resto mantiene descuentos que en invierno alcanzan hasta un 75% en el costo del gas y superan el 60% en la tarifa eléctrica.

González recordó que el sistema de subsidios fue modificado para focalizar la ayuda de acuerdo con el nivel de ingresos y el consumo de cada usuario, eliminando los beneficios generalizados que existían anteriormente.

Finalmente, confirmó que las tarifas de luz y gas continuarán sufriendo actualizaciones mensuales, ajustadas automáticamente según la inflación previa y la evolución del costo real de la energía, lo que implicará aumentos periódicos en las facturas.