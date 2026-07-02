Impulsan una ley para activar operativos especiales ante olas de frío y calor en la provincia

El proyecto busca establecer un protocolo provincial de actuación ante episodios de frío y calor extremos para asistir a personas en situación de calle.

El senador platense Marcelo Leguizamón presentó un proyecto de ley en la Legislatura para crear un sistema provincial de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos, con el objetivo de reforzar la asistencia a personas en situación de calle o en riesgo de quedar en esa condición. La iniciativa establece la activación automática de protocolos cuando el Servicio Meteorológico Nacional emita alertas por temperaturas extremas y busca coordinar la actuación entre la Provincia y los 135 municipios.

La propuesta, que se conoció en medio del frío extremo que afecta a la Provincia, designa al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad como autoridad de aplicación y adopta las definiciones de personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle previstas en la legislación nacional. Además, fija plazos para que los municipios pongan en marcha los protocolos una vez recibidas las alertas oficiales.

La iniciativa prevé la apertura de refugios, patrullajes, centros de asistencia y un fondo específico para afrontar emergencias climáticas.

Entre los puntos centrales, el proyecto crea un "Operativo Frío Extremo", que se activaría cuando la temperatura o la sensación térmica sea igual o inferior a los 5 grados, y un "Operativo Calor Extremo", para jornadas con temperaturas superiores a los 35 grados durante dos días consecutivos.

Durante esos operativos, la Provincia deberá garantizar el funcionamiento permanente de paradores, refugios y centros de integración, intensificar los recorridos de equipos móviles de asistencia social y sanitaria, distribuir ropa de abrigo, alimentos y kits de higiene, y habilitar plazas adicionales en hoteles, escuelas, clubes, iglesias u otras instituciones cuando los dispositivos existentes no alcancen. También contempla la instalación de puntos de hidratación durante olas de calor.

El senador bonaerense Marcelo Leguizamón presentó el proyecto de ley en la Legislatura provincial.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa del senador de Hechos es que prevé la admisión de animales de compañía en los refugios, al considerar que muchas personas en situación de calle rechazan ingresar a esos espacios cuando deben dejar a sus mascotas afuera.

El proyecto también crea un Fondo Provincial de Emergencia Climática Social para financiar la implementación de estas medidas y un sistema de monitoreo que releve indicadores como la cantidad de personas asistidas, la disponibilidad de plazas en refugios, las intervenciones realizadas y los casos de internaciones o fallecimientos vinculados a la exposición a temperaturas extremas. Además, obliga al Ejecutivo a remitir un informe anual a la Legislatura sobre la ejecución del programa.

El texto establece que los operativos se activarán automáticamente cuando el Servicio Meteorológico Nacional emita alertas por temperaturas extremas.

En los fundamentos, Leguizamón sostuvo que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y afectan especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, el senador argumentó que la Provincia necesita un marco legal que permita responder de manera coordinada y preventiva para evitar consecuencias graves o incluso muertes por exposición al frío o al calor.