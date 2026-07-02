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¡Nieve en Mar de Plata!: las mejores imágenes

Aunque el pronóstico lo anticipaba, la nevada sorprendió a los marplatenses, que aprovecharon la mañana para registrar un fenómeno poco frecuente.

Las mejores imágenes de la nevada en Mar del Plata

2 de Julio de 2026 10:11

Por Redacción 0223

PARA 0223

Aunque el pronóstico anticipaba la posibilidad de nevadas, la emoción no fue menor cuando los primeros copos comenzaron a caer sobre Mar del Plata. La ciudad volvió a teñirse de blanco y sorprendió a vecinos que no tardaron en salir a las calles para disfrutar de un fenómeno tan esperado como inusual.

Minutos después de las 9 de la mañana empezó a registrarse la primera nevada del año, que rápidamente despertó el entusiasmo de grandes y chicos. 

Los lectores de 0223 enviaron imágenes desde distintos puntos de la ciudad que registran las mejores postales de una jornada cargada de emoción, especialmente para quienes vieron por primera vez a Mar del Plata cubierta de nieve.

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