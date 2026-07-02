¡Nieve en Mar de Plata!: las mejores imágenes
Aunque el pronóstico lo anticipaba, la nevada sorprendió a los marplatenses, que aprovecharon la mañana para registrar un fenómeno poco frecuente.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Aunque el pronóstico anticipaba la posibilidad de nevadas, la emoción no fue menor cuando los primeros copos comenzaron a caer sobre Mar del Plata. La ciudad volvió a teñirse de blanco y sorprendió a vecinos que no tardaron en salir a las calles para disfrutar de un fenómeno tan esperado como inusual.
Minutos después de las 9 de la mañana empezó a registrarse la primera nevada del año, que rápidamente despertó el entusiasmo de grandes y chicos.
Los lectores de 0223 enviaron imágenes desde distintos puntos de la ciudad que registran las mejores postales de una jornada cargada de emoción, especialmente para quienes vieron por primera vez a Mar del Plata cubierta de nieve.
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