Aumentan las multas de tránsito y el exceso de velocidad puede costar más de dos millones de pesos

El monto de la Unidad Fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito ascendió de $2215 a $2271 para los próximos dos meses.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó las multas de tránsito para el bimestre julio-agosto, con un ajuste del 2,5%. Luego del fuerte aumento que sufrieron durante el período mayo-junio, ahora la suba es más moderada, pero manejar por encima del límite de velocidad permitido o circular sin VTV se puede castigar con hasta $2.271.000.

De acuerdo a la resolución publicada, el Gobierno actualizó el monto de la Unidad Fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito, que ascendió de $2215 a $2271 para los próximos dos meses.

La suba se encuadra en el valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata, que sufrió un fuerte incremento desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, en las últimas semanas, y a partir del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo bajó considerablemente y las naftas no aumentaron.

Negarse a un test de alcoholemia puede costar entre $1.135.500 y $2.725.200.

A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito