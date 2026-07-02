Atención conductores: si no hiciste este trámite obligatorio el mes pasado, podés sufrir una multa millonaria

Los conductores de Mar del Plata cuyas patentes terminan en 6 debían realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) durante junio. En ese contexto, quienes no hayan cumplido con ese trámite obligatorio ahora circulan con la oblea vencida y se exponen a importantes sanciones económicas en los controles de tránsito que se realizan en la provincia de Buenos Aires.

El costo del trámite ya bordea los 100.000 pesos.

En territorio bonaerense, manejar sin la VTV vigente constituye una infracción contemplada por la Ley Nacional de Tránsito. La multa se calcula en Unidades Fijas, cuyo valor se actualiza periódicamente de acuerdo con el precio del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino. Actualmente, las sanciones pueden superar los 1,4 millones de pesos en los casos de mayor gravedad, aunque se tienen en cuenta cuestiones como la reiteración en la infracción.

Las fuertes críticas al sistema de la VTV no cesan

El régimen de la verificación suele generar cuestionamientos entre los automovilistas por el costo del trámite -que parte desde los $97.057,65 para autos de hasta 2.500 kilos-, la dificultad para conseguir turnos en determinados períodos y las largas esperas en las plantas verificadoras. Además, distintos sectores plantean que el sistema debería modernizarse y contemplar con mayor frecuencia el estado real del vehículo y el kilometraje recorrido, en lugar de basarse únicamente en un cronograma anual determinado por la terminación de la patente.

La multa puede escalar hasta el millón y medio de pesos.

En caso de haber vencido el plazo correspondiente a junio, la recomendación es solicitar un turno cuanto antes para regularizar la situación y evitar inconvenientes. En la ciudad, la VTV continúa siendo un requisito obligatorio para circular por la provincia de Buenos Aires y su incumplimiento puede derivar tanto en multas de elevado valor como en otras sanciones previstas por la normativa vigente.