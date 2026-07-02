Ola polar: cómo están las escuelas de Mar del Plata para recibir las bajas temperaturas

Desde el Consejo Escolar dieron un panorama de cómo se encuentran las escuelas en medio de la ola polar. Foto ilustrativa.

En medio de una intensa ola polar sobre Mar del Plata, desde el Consejo Escolar dieron un panorama de cómo se encuentran las escuelas para resistir las bajas temperaturas, en un mes del año donde habitualmente comienzan a aflorar ese tipo de falencias.

“No tenemos mayores complicaciones, salvo el reemplazo de algún que otro calefactor en escuelas donde ya han cumplido su vida útil. Lo mismo en cuanto a calderas: desde infraestructura se viene trabajando desde el verano para poder llegar con los equipos óptimos a esta parte del año, y si bien hay algunos artefactos a los que se le deben reemplazar piezas, en la mayoría de las escuelas viene funcionando correctamente”, expresó Luciana Baldini, consejera escolar al frente de la Comisión de Infraestructura en General Pueyrredon.

Desde el Consejo Escolar dieron un panorama de cómo se encuentran las escuelas en medio de la ola polar. Foto ilustrativa.

En diálogo con 0223, la funcionaria resaltó como “clave” al programa preventivo de mantenimiento de calderas que se realiza en febrero y las obras que se han realizado, como es el caso de la primaria en Estación Chapadmalal.

“Estamos con una gran obra a punto de terminar en la primaria 60, haciendo la conexión a la red de gas natural. Es una escuela que tiene ya colocada la caldera nueva y los radiadores y por ahora se abastece con gas envasado. La escuela es muy grande, y tiene jornada completa. Era muy necesario”, evaluó Baldini.

“Hay problemas pero se está solucionando”

Desde el Suteba Multicolor, ala opositora del gremio docente que conduce Roberto Baradel en la provincia de Buenos Aires, admitieron que más allá a algunos problemas puntuales, la situación es mejor a otros años.

“Se pudieron ir solucionando algunos problemas, al menos por parches”, afirmó a 0223, Nadia Martin, referente del gremio.

Desde el Consejo Escolar dieron un panorama de cómo se encuentran las escuelas en medio de la ola polar. Foto ilustrativa.

En ese contexto, la dirigente planteó que en el caso de la Escuela N° 12, “había aulas sin calefacción, pero bueno, con el último reclamo que se hizo en el Consejo Escolar, se fueron a arreglar. Ahí se rompen permanentemente los calefactores y siempre está ahí la pelea porque se suspenden las clases. El otro día en la escuela 68 también había una pérdida de gas y suspendieron las clases. Pero bueno, dentro de todo, se está solucionando”, concluyó.