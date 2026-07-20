Rompió el silencio: el mensaje de Messi tras la derrota en la final

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, expresó su tristeza por perder una nueva final en la Copa del Mundo 2026: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre”.

Además, el astro rosarino destacó el recorrido hacia la final obtenido en esta competición: “Me quedo con todo lo bueno... con los partidos que dimos vuelta, dejando todo, y quedarán para siempre en la memoria”.

De todas maneras, no dio indicios de lo que será su futuro con la camiseta albiceleste. Mientras algunos rumores indican que no tendría pensado retirarse de la Selección y podría continuar hasta la Copa América 2028, ya que tiene contrato con Inter Miami hasta final de ese año, otros aseguran que, puertas adentro, confesó que sería el cierre de una etapa.



