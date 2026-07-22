De jugar con Messi a vestir la camiseta de Aldosivi: la nueva estrella que se sumará al equipo de Damonte

Mientras Aldosivi se prepara para debutar este jueves por la noche frente a Defensa y Justicia, en Florencio Varela, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la dirigencia continúa activa en el mercado de pases y cerró una incorporación de jerarquía para el plantel de Israel Damonte.

Se trata de Nicolás Gaitán, ex Boca Juniors y con pasado en la Selección Argentina, quien se convertirá en el décimo refuerzo del "Tiburón" para el segundo semestre del año. Según confirmó el periodista Germán García Grova, el experimentado mediocampista ofensivo firmará contrato por los próximos 18 meses y se incorporará al plantel marplatense en los próximos días.

De esta manera, Aldosivi alcanzó las diez incorporaciones en este mercado de pases con las llegadas de Leonardo Sigali, Nicolás Linares, Elías López, Bautista Dadín, Andrés Chávez, Lucas Castro, Matías Godoy, Joaquín Pombo y Lucas Acosta.

El último paso de Gaitán por el fútbol argentino fue en Sarmiento de Junín, donde disputó 16 encuentros, convirtió un gol y repartió dos asistencias antes de quedar con el pase en su poder.

A sus 37 años, el volante cuenta con una extensa trayectoria internacional. Luego de surgir en Boca, fue transferido al Benfica de Portugal y más tarde pasó por Atlético de Madrid, Lille, Braga, Dalian Yifang de China, Chicago Fire de la MLS, Peñarol de Uruguay y Paços de Ferreira de Portugal.

Además, Gaitán tuvo un importante recorrido con la Selección Argentina, donde disputó 19 partidos, convirtió dos goles y formó parte de los planteles que alcanzaron las finales de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016. Ahora buscará aportar toda esa experiencia y jerarquía para que el Aldosivi de Israel Damonte sea protagonista en el Torneo Clausura.