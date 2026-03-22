Aldosivi se juega mucho en Junín a la espera de su nuevo entrenador

Con Facundo Oreja como entrenador interino, el "Tiburón" enfrentará esta tarde a Sarmiento de Junín en un partido clave por la permanencia.

Luego de la desvinculación de Guillermo Farré a principios de semana, Aldosivi trabajó los últimos días bajo las ordenes de Facundo Oreja y en la jornada de hoy será él el director técnico interino para enfrentar a Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Apertura.

El equipo del puerto llega a esta jornada con cinco unidades en diez partidos disputados y muy cerca de la zona de descenso tanto en la tabla anual, solo un punto de Estudiantes de Río Cuarto; y también cerca del conjunto cordobés en los promedios pero con Gimnasia de Mendoza entremedio.

Se espera que el "Tiburón" vuelva a cambiar de formación para el encuentro de esta tarde con Sarmiento. Según pudo saber 0223, Oreja optará por volver a la línea de cinco defensores, con tres mediocampistas y dos delanteros. De esta manera el posible once titular sería: Axel Werner; Rochi González, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Franco Leys, Federico Gino, Martín García; Agustín Palavecino y Junior Arias.

Por otra parte, la gran sorpresa de la lista de concentrados es la de la inclusión del juvenil Segundo Fernández, jugador categoría 2006 que forma parte de la institución desde los ocho años y que actualmente integra el plantel de la Reserva y Oreja lo subió para que tenga su chance en el Plantel Superior.

Por su parte, Sarmiento de Junín es un equipo que ha logrado sumar unidades importantes en la primera parte del año. Si bien suma 10 hasta el momento, viene de una derrota 2-0 ante River en el Monumental y no podrá contar con Gabriel Díaz que fue expulsado en ese encuentro. En sus encuentros anteriores igualó como local 0-0 ante Racing, le ganó un duelo directo a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0 y perdió ante Unión de Santa Fe por 3-1.

El encargado de impartir justicia a partir de las 15:30 en el estadio Eva Perón será Bruno Amiconi. Estará acompañado por Matías Bianchi como asistente Nº1, Hernán Vallejos como asistente Nº2, Agustín Vegetti será el cuarto árbitro. Mientras que el encargado del VAR será Silvio Trucco y el AVAR Marcelo Bistocco.