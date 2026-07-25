Clausuraron un taller clandestino: había 16 personas explotadas

Un operativo realizado por la Policía Federal Argentina permitió desarticular una red de explotación laboral que operaba en un taller textil ubicado en Parque Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires. La investigación se inició tras una denuncia recibida en la Línea 145, donde un vecino alertó sobre la situación irregular.

Los agentes siguieron el rastro hasta un inmueble situado en Tomás Álvarez de Acevedo al 1800, donde se llevaron a cabo vigilancias encubiertas autorizadas por el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Nº1, bajo la supervisión de la jueza María Servini. Durante varios días y en distintos horarios, comprobaron que los trabajadores estaban sometidos a jornadas laborales extensas, con controles constantes y pausas mínimas para descansar.

Además, las actividades se desarrollaban con la persiana baja, en condiciones que ponían en riesgo la salud de los empleados. Al momento del allanamiento, la Policía Federal encontró a cinco hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad boliviana, y detuvo a un ciudadano argentino que tenía pedido de captura por el delito de “Falsificación de moneda extranjera”.

En total, rescataron a 16 personas de nacionalidad boliviana, paraguaya y argentina, quienes quedaron bajo la protección de la Coordinación Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia. En el lugar también se secuestraron siete teléfonos celulares, 30 máquinas de coser, una mesa de corte y documentación clave para la causa.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procedieron a clausurar inmediatamente el local, que no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar. Según la investigación, los responsables formaban parte de un grupo con lazos familiares y mantenían a los empleados sin registrar, bajo condiciones de trabajo en negro y vigilancia asfixiante.

Los imputados mayores de edad quedaron a disposición de la Justicia por el delito de trata de personas, mientras continúa el trámite judicial correspondiente.