Una moza estalló contra su jefe delante de los clientes: "En la cocina hay ratas y la cerveza que toman está vencida"

Un escándalo en un restaurante de Mar de Ajó captó la atención de los medios y de los usuarios de las redes sociales después de que se viralizara un video que muestra a una empleada en un ataque de furia contra su jefe.

En medio del bar, la camarera agarró un micrófono y comenzó a denunciar las condiciones de precarización laboral a las que estaban sometidos tanto ella como sus compañeros de trabajo. Delante de los clientes expresó: "Este lugar es un lugar de explotación".

Después, comenzó a enumerar irregularidades sanitarias: "La cocina está llena de cucarachas", "Si se acercan pueden encontrar ratas", "Las cervezas que están tomando están vencidas", "La comida es recalentada".

Sobre las bebidas, contó que el jefe los obligaba a borrar la fecha de vencimiento de las botellas con alcohol. Además, denunció que en la parte trasera del comercio se acumulaban bolsas con basura de toda la semana.

La denuncia por precarización laboral

Según el relato de la empleada, las mozas cobrarían $15.000 por jornadas de 12 horas, mientras que la cajera recibiría $30.000 pese a hacerse cargo del manejo de todo el dinero del restaurante.

"Levántense y retirense sin abonar", le dijo la mujer a los clientes. También le habló directamente a una cámara de seguridad e increpó al dueño, a quien indentificó como "Carlos".

Después del escándalo, la respuesta oficial del restaurante no tardó en llegar. "Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes", expresaron desde el bar y agregaron que desde hace 10 años trabajan "respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad".

Además confirmaron que "el caso" ya está en manos de sus abogados, por tratarse de "dichos malintencionados, que buscan dañar una fuente de trabajo".