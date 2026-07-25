Sorpresa total: Aldosivi acelera y puede cerrar un doble refuerzo desde San Lorenzo

El Tiburón sigue siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de pases y acordó las llegadas de dos ex jugadores del "Ciclón".

Mientras Aldosivi ultima detalles para visitar este miércoles por la tarde a Barracas Central por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la dirigencia no descuida el mercado de pases y continúa reforzando el plantel que conduce Israel Damonte. En las últimas horas, el club cerró de palabra dos incorporaciones de peso provenientes de San Lorenzo.

El primer nombre es el del delantero Andrés Vombergar, quien llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del "Tiburón!. El atacante, que quedó en libertad tras finalizar su vínculo con el Ciclón, ya estuvo en Mar del Plata durante las últimas horas y solo resta la firma del contrato para oficializar su incorporación. Cabe recordar que el elenco del puerto estuvo muy cerca de cerrar el regreso de Agustín Colazo pero la negociación se cayó entonces tuvo qu acelerar la opción del atacante esloveno.

El otro futbolista que vestirá la camiseta de Aldosivi será Francisco Perruzzi. El mediocampista también alcanzó un acuerdo verbal con la institución marplatense y firmará un vínculo por los próximos 18 meses. Su llegada le aportará variantes y mayor equilibrio a la mitad de la cancha del equipo de Damonte.

Con estas dos incorporaciones, Aldosivi ratifica su ambicioso protagonismo en el mercado de pases. La dirigencia apostó fuerte para potenciar un plantel que busca consolidarse en la máxima categoría y sumar puntos importantes durante el segundo semestre del año.

De esta manera, el conjunto marplatense alcanzará las 12 incorporaciones en este mercado con las llegadas de Leonardo Sigali, Nicolás Linares, Elías López, Bautista Dadín, Andrés Chávez, Lucas Castro, Matías Godoy, Joaquín Pombo, Lucas Acosta, Andrés Vombergar y Francisco Perruzzi, en una clara muestra de la apuesta del club por fortalecer todas las líneas para afrontar el Torneo Clausura.

Además en los próximos días también podría arribar un nuevo defensor para cubrir el puesto de lateral izquierdo, este sería Joaquín Pereyra, procedente de Estudiantes de La Plata para competir con el joven Laurelli.

Mientras el DT se encuentra comprometivo en la situación deportiva con el objetivo de salir de la parte baja de la tabla anual y de los promedios, la dirigencia colabora y trabaja para cerrar el plantel de la mejor manera en los últimos días del mercado de pases.