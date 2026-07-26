"Está faltando a la verdad": Dani Olmo cruzó con dureza al Ratón Ayala

El mediocampista español respondió a las declaraciones del ayudante de Lionel Scaloni y reavivó la controversia que dejó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La polémica que dejó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España volvió a tomar fuerza. Luego de las declaraciones de Roberto Fabián "Ratón" Ayala sobre el altercado ocurrido tras el pitazo final, Dani Olmo decidió romper el silencio y fue contundente al desmentir la versión del integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina. "Está faltando a la verdad", afirmó el futbolista del Barcelona.

Días atrás, Ayala había explicado que intervino para intentar calmar una gresca que se generó en el centro del campo y reconoció que su reacción, que incluyó un golpe sobre el volante español, estuvo motivada por un supuesto comentario recibido durante el tumulto. Además, el exdefensor sostuvo que, si tuviera la oportunidad, le pediría disculpas personalmente a Olmo.

Sin embargo, el mediocampista campeón del mundo con España rechazó por completo esa explicación durante una entrevista con el Diari de Terrassa. "Si alguien dice que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo diciendo que fue por algo que le dije, seguramente no se arrepiente. Está faltando a la verdad", expresó el futbolista, quien aseguró que nunca provocó al integrante del cuerpo técnico argentino.

Lejos de quedarse únicamente con la polémica, Dani Olmo también remarcó que no considera necesarias unas disculpas. "No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad", sostuvo, marcando distancia con las explicaciones brindadas por Ayala.

Por último, el español prefirió destacar el aspecto deportivo y el rol que tienen los futbolistas como ejemplo para las nuevas generaciones. "Quiero que mi familia, los aficionados y los chicos estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos y, sobre todo, de nuestro comportamiento", afirmó. De esta manera, el conflicto entre el Ratón Ayala y Dani Olmo volvió a quedar en el centro de la escena, reavivando una de las mayores controversias que dejó la final del Mundial 2026.