Atención: las búsquedas de apuestas online crecieron hasta un 6200% durante la final del Mundial

Lo confirmó un informe del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Un estudio del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense sostiene que el Mundial 2026 impulsó un fuerte aumento del interés por las apuestas online. El informe advierte sobre el impacto de la publicidad, la captación de nuevos usuarios y el crecimiento de las conductas de riesgo, especialmente entre las personas que no tienen experiencia previa.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo concentró la atención de millones de hinchas frente al televisor, sino que también marcó un récord en el interés por las plataformas de apuestas online. Según el informe del Observatorio las búsquedas digitales vinculadas a estos sitios aumentaron un 6.200% y las consultas relacionadas con juegos de azar en línea crecieron un 350%.

Las pausas de hidratación se transformaron en momentos clave para la publicidad.

La investigación se realizó a partir del análisis de las tendencias de búsqueda en Google Trends y permitió determinar que el Mundial funcionó como el contexto ideal para que las empresas de apuestas desplegaran estrategias de captación de usuarios en tiempo real. Según el estudio, las pausas de hidratación se transformaron en momentos clave para la publicidad y el estímulo sobre las denominadas "apuestas en vivo".

Los especialistas advierten que este fenómeno responde a una "economía de la atención", en la que el recurso más valioso ya no es únicamente el dinero, sino la capacidad de captar el tiempo y el interés del usuario. En esa línea, los algoritmos y las campañas publicitarias aprovechan los momentos de mayor tensión emocional para incentivar el ingreso a las plataformas.

Nuevos apostadores

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el llamado "índice de error", utilizado para detectar el ingreso de personas sin experiencia previa en el mundo de las apuestas. Durante los partidos de la Selección Argentina se registró un fuerte incremento en búsquedas con nombres mal escritos de plataformas, como "betplay" (+4.000%), "betno" (+2.800%) o "betqno" (+110%).

Según el informe, estos errores de tipeo denotan inexperiencia previa de los usuarios.

Según el informe, este comportamiento refleja decisiones impulsivas de usuarios que reaccionan a la publicidad sin conocer el funcionamiento del mercado digital. Además, advierte que esos errores de tipeo pueden facilitar el acceso a sitios fraudulentos o a plataformas ilegales.

El trabajo también identificó un cambio de comportamiento una vez finalizados los encuentros. Tras la derrota argentina en la final, el interés por las apuestas deportivas cayó rápidamente, pero las búsquedas relacionadas con casinos online crecieron de manera sostenida durante las horas posteriores. Esto fue interpretado como un "efecto de desplazamiento" probablemente hacia otras formas de juego.

Tras la derrota argentina en la final, el interés por las apuestas deportivas cayó abrupta y rápidamente.

Las consultas sobre "juegos que más pagan" aumentaron un 350%, lo cual reflejaría, según los investigadores, que una parte de los usuarios ya no percibe las apuestas únicamente como entretenimiento, sino como una posible alternativa para obtener ingresos en un contexto económico dificultoso.

Por último, el informe cuestiona la falta de avances legislativos para la prevención de la ludopatía y subraya que el proyecto de ley que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados continúa sin tratamiento en el Senado. De haberse aprobado, habría permitido restringir la publicidad masiva de las apuestas durante el Mundial, fortalecer los controles de acceso para menores de edad y limitar las promociones que incentivan el juego.