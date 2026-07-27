Se escapó con las maestras jardineras de su hijo y quedaron atrapados por la nieve

Las imágenes del operativo que tuvo un coste de al rededor de u$s100 mil.

En los últimos días se desplegó un intenso operativo de rescate para asistir a tres adultos que habían quedado varados en un refugio cordillerano de Cajón del Maipo, en Chile, como consecuencia del fuerte temporal de nieve que azotó la región. Tras el operativo, las autoridades difundieron imágenes inéditas del procedimiento, aunque jamás imaginaron el escándalo que se escondía detrás de la historia.

Con el correr de las horas, los medios locales revelaron que uno de los rescatados se había escapado junto a dos maestras del jardín de su hijo y luego intentó justificar el viaje con una insólita explicación: aseguró que solo habían ido hasta el lugar para sacarse una fotografía.

El hombre, identificado como Manuel "El Chino" Orellana, había partido desde Santiago de Chile el 16 de julio rumbo a Termas Valle de Colina junto a las docentes. Sin embargo, un intenso temporal los dejó aislados en un refugio ubicado en plena cordillera.

Los equipos de emergencia lograron dar con ellos luego de que Orellana hiciera señas a un helicóptero que sobrevolaba la zona. A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo del que participaron Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ejército de Chile.

Ante las extremas condiciones climáticas, el refugio de las termas había quedado abierto por disposición de las autoridades. Allí, los tres adultos permanecieron seis noches, con acceso a comida, camas y cobijas, elementos que resultaron fundamentales para sobrellevar el aislamiento.

La insólita explicación del hombre

El caso provocó una fuerte indignación en Chile cuando se conoció la verdadera historia detrás del rescate, un operativo que habría costado cerca de 100 mil dólares al Estado. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la explicación que dio el principal protagonista.

Según su versión, mientras circulaba en su auto, una de las maestras del jardín de su hijo le hizo señas y lo invitó a salir con ella y una amiga, que estaban haciendo "una previa" por el fin de semana largo. Orellana aseguró que aceptó la propuesta porque tenía el día libre y decidieron viajar hacia las termas.

Además, afirmó que conocía a las mujeres únicamente como "las tías del jardín", que entre ellos solo existía una relación de amistad y que él tiene pareja.