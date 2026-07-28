Lo condenaron por hurto, tenía pedido de captura y lo atraparon en la calle

Un hombre de 29 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo desde el 7 de julio pasado fue detenido este martes por personal del Gabinete de Homicidios de la DDI y quedó alojado en el complejo penitenciario de batán.

Hace tres semanas el Juez de Ejecución Penal Ricardo Perdichizzi ordenó la detención de Fernando Soria en el marco de una causa en la que fue condenado a seis de meses de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de hurto agravado.

Los oficiales que llevaban adelante una orden de servicio de prevención de delitos automotor lo vieron en inmediaciones de la avenida Carlos Gardel y Tripulantes del Fournier e hicieron efectiva la detención.

Una vez cumplimentados los recaudos legales de rigor fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán para su alojamiento.