Impactante video: caminaba con su nieta de 14 años, se tirotearon dos bandas narcos y murió la nena

Una adolescente de 14 años fue asesinada y su abuela resultó herida cuando quedaron en medio de un tiroteo provocado por bandas narco en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Todo ocurrió a plena luz del día y quedó grabado.

El brutal crimen tuvo lugar el jueves por la tarde cuando la víctima fatal fue baleada en la cabeza mientras caminaba junto a abuela, Blanca (50 años), quien recibió un tiro en la espalda.

Instantes previos a recibir los disparos.

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Simplemente Evita por un familiar. Sin embargo, los médicos constataron que la adolescente había ingresado sin signos vitales luego de recibir el disparo en el cráneo. Su abuela, permanece internada y fue sometida a una intervención quirúrgica.

Fue el hijo de la mujer y tío de la adolescente quien declaró que ambas habían quedado en medio de un tiroteo mientras se encontraban frente a su vivienda. Efectivos de la Comisaría 4° de Villa Dorrego de la Policía Bonaerense tomaron conocimiento del hecho cuando las víctimas ingresaron al hospital.

Los ocupantes de una camioneta blanca habían llegado al lugar segundos antes con el objetivo de asesinar a un hombre que caminaba por el barrio. La investigación del caso quedó en manos del fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien de inmediato se trasladó a Villa Dorrego y ordenó una ola de más de 15 allanamientos.

Durante el procedimiento, efectivos de la Policía Bonaerense encontraron la camioneta que había sido utilizada por los sicarios. Así se descubrió que el blanco de los disparos sería un hombre apodado “Neko”. Para la Justicia, el móvil del tiroteo fue un conflicto por la venta de drogas en el territorio, según informó Infobae.

Por estas horas, “Neko” es intensamente buscado por la policía luego de escapar de la zona. Para el fiscal Fornaro, el hombre es sospechoso y fue señalado como uno de los posibles responsables del crimen.