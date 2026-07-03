Santilli gana más peso: eliminan el Ministerio del Interior y pasan sus funciones a la Jefatura de Gabinete

El gobierno nacional oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior y dispuso el traspaso de todas sus funciones a la Jefatura de Gabinete, que encabeza Diego Santilli. La medida quedó establecida mediante el Decreto 571/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte de una nueva reorganización de la estructura del Poder Ejecutivo.

Con esta modificación, Santilli concentrará la coordinación política con las provincias, los municipios y la Ciudad de Buenos Aires, además de las responsabilidades propias de la Jefatura de Gabinete. La reestructuración también reduce a ocho el número de ministerios nacionales y redefine la distribución de competencias dentro del Ejecutivo.

Santilli mantendrá el vínculos con los gobernadores, clave para la sanción de leyes impulsadas por Casa Rosada.

El decreto establece además la creación de dos vicejefaturas. Una de ellas estará orientada a la gestión interna de la administración nacional, mientras que la otra tendrá a su cargo los asuntos vinculados al gobierno político interno, el federalismo y la relación institucional con las jurisdicciones provinciales y municipales.

La decisión llega pocos días después de la designación de Santilli como jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, en un movimiento con el que el presidente Javier Milei busca relanzar la gestión y fortalecer el vínculo con los gobernadores y el Congreso.

Tras la jura como jefe de Gabinete, el gobierno formalizó el cierre del Ministerio del Interior.

Según el texto oficial, la modificación apunta a "optimizar la organización de la administración pública" y concentrar en la Jefatura de Gabinete las funciones de coordinación política que hasta ahora ejercía el Ministerio del Interior. Entre las competencias transferidas figuran la relación con los gobiernos provinciales, la coordinación del régimen federal y otros asuntos vinculados a la organización política interna del país.

Se oficializaron los nombres de quienes estarán a cargo de las dos Vicejefaturas

Por medio del Decreto 574/2026 firmado por el presidente Javier Milei y por Santilli, se le aceptó la renuncia al licenciado Guillermo Ignacio Devitt al cargo de Secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se lo designó “en el cargo de Vicejefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

El área en la que estará a cargo Devitt mantiene intervención en la articulación parlamentaria, la centralización de pedidos del Congreso y el seguimiento de las votaciones legislativas, mientras que además quedan bajo su órbita Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, además de Turismo, Ambiente y Deportes.

Javier Coria fue nombrado en una vicejefatura y tendrá a su cargo el rol con los municipios.

En tanto, a través del Decreto 575/2026 se le aceptó la renuncia al licenciado en Ciencia Política Gustavo Javier Coria al cargo de Secretario de Interior del entonces Ministerio del Interior y se lo designó “en el cargo de Vicejefe de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Según se informó, esta Vicejefatura tendrá bajo su control Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relación con Provincias, Relación con Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Renaper, el INAI, la AABE, la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.