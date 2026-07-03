Autores marplatenses en “La Palabra Precisa” de julio

Como ya es toda una tradición en “La Palabra Precisa”, el portal literario que suma más de una década compartiendo buenas lecturas, a partir de julio los contenidos semanales de cada viernes tendrán la firma de autores y autoras marplatenses.

El viernes 3 de julio en la primera entrega del mes, www.lapalabraprecisa.com.ar se actualizará con un cuento de Cocó Galli: “Cuando no hay otro motivo”, es un último esfuerzo antes de la lluvia. De la ferretería al auto y de la obra al celular, los recordatorios del presente no desaparecen.

Marplatense. Arquitecta. Cartógrafa. Escritora. Teatrista. Cocó Galli transita en la actualidad por la dramaturgia, la actuación y la dirección teatral como nuevas formas de expresión y comunicación.

El 10 de julio Paula Gambino presentará “Iván”, en tanto el 17 de julio, el portal se actualizará con “Descensor”, un texto de Juan José Lakonich. Al viernes siguiente, 24 de julio, Ignacia Sansi compartirá “El Uli”. En el último viernes del mes, el 31 de julio, Fernando Moyano presentará “Les parece”.

“La Palabra Precisa”, un espacio creado en Mar del Plata por iniciativa de Marcelo Franganillo, ha trascendido los límites de esta ciudad desde sus comienzos, en 2014, y hoy cuenta con lectores en muchísimos países del mundo.