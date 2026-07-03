Vecinos retuvieron a un adolescente de 15 años que intentó robar una moto en pleno centro: buscan al dueño

Un adolescente de 15 años fue aprehendido este viernes en el centro de Mar del Plata tras intentar robar una motocicleta estacionada en la vía pública, en inmediaciones de Rivadavia y España. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según la reconstrucción policial, dos individuos intentaron sustraer una Honda CB 350. Uno de ellos logró escapar, pero el otro fue perseguido y retenido por transeúntes que intervinieron en el lugar hasta la llegada de personal de la comisaría primera, que procedió a su aprehensión.

El hecho fue corroborado mediante los registros de cámaras de seguridad, aunque al momento del procedimiento no fue posible localizar al propietario del rodado.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 dispuso la notificación de la formación de causa. Dado que el menor no contaba con progenitores a cargo, fue entregado al operador del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.