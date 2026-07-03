Armado con un cuchillo quiso robar en una casa y lo atraparon en el patio

Tras recorrer el interior de la propiedad, localizaron al sospechoso oculto en un patio interno.

Un hombre de 39 años fue aprehendido el jueves por la noche por personal policial luego de ser sorprendido dentro de una vivienda del barrio San Cayetano a la que ingresó tras forzar una ventana.

El procedimiento se inició antes de las nueve de la noche tras un llamado al 911 que alertó sobre el robo de una vivienda en inmediaciones de Tres Arroyos y Bolívar.

"Una mujer de 71 años, que se encontraba sola en la vivienda se comunicó con su hija para advertirle que una persona estaba intentando ingresar por una ventana de la cocina", explicaron autoridades policiales.

Al arribar al lugar los efectivos ingresaron al inmueble con autorización de un familiar de la víctima y, tras recorrer el interior de la propiedad, localizaron al sospechoso oculto en un patio interno.

Los uniformados secuestraron un cuchillo de aproximadamente 20 centimetros de hoja que llevaba entre sus prendas. El imputado fue identificado como un hombre de 39 años, en situación de calle.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de una causa por violación de domicilio y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°15 de Batán.