Atrapan a adolescente de 17 años que quiso robar un auto

Un adolescente de 17 años que junto a dos cómplices armados con un cuchillo intentaron robarle el celular a una mujer fue aprehendido por personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) en el barrio Peralta Ramos Oeste.

El hecho se registró el miércoles a la noche en la intersección de Lisandro de la Torre y 12 de Octubre cuando tres delincuentes intentaron sustraer, bajo amenazas con un arma blanca, un automóvil Volkswagen Voyage a una mujer de 58 años.

Amenazaron a ua mujer de 58 años para robarle un automóvil Volkswagen Voyage.

Tras el intento de robo, los sospechosos escaparon a pie en dirección a la avenida Jacinto Peralta Ramos. Un vecino de la zona, que presenció la secuencia decidió seguirlos a bordo de su vehículo y logró reducir a uno de ellos en calle Bestoso, entre 12 de Octubre y El Cano, hasta la llegada del personal policial.

Al arribar al lugar los efectivos del GPM concretaron la aprehensión del menor y secuestraron una navaja metálica plegable, que el imputado llevaba entre sus prendas.

El fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de actuaciones por tentativa de robo doblemente agravado por el uso de arma blanca y por haber sido cometido en poblado y en banda.

El menor fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.