River Plate tiene a su 9: oficializaron el regreso de Rafael Santos Borré

River Plate hizo oficial este sábado el regreso de Rafael Santos Borré, uno de los delanteros más importantes del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo y una pieza clave en la histórica conquista de la Copa Libertadores 2018. El atacante colombiano, de 30 años, firmó contrato con el Millonario hasta el 31 de diciembre de 2029 y ya genera una enorme expectativa entre los hinchas de cara al segundo semestre.

La institución de Núñez anunció la noticia a través de un comunicado oficial en el que confirmó la incorporación del goleador. De esta manera, Borré iniciará su segundo ciclo con la camiseta de River Plate, luego de su primera etapa entre 2017 y 2021, período en el que disputó 149 partidos, marcó una gran cantidad de goles y se convirtió en uno de los referentes ofensivos del equipo.

Durante su paso anterior por el Millonario, el colombiano levantó seis títulos: las Copas Argentinas 2017 y 2019, las Supercopas Argentinas 2017 y 2019, la inolvidable Copa Libertadores 2018 frente a Boca y la Recopa Sudamericana 2019. Su entrega, presión constante y capacidad goleadora lo transformaron en uno de los futbolistas más queridos por el público riverplatense.

Tras dejar River, Santos Borré continuó su carrera en el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde fue protagonista de la consagración en la UEFA Europa League. Más adelante pasó por el Werder Bremen y luego recaló en Inter de Porto Alegre, club con el que conquistó el Campeonato Gaúcho 2026 y la Recopa Gaúcha 2026 antes de concretar su esperado regreso al fútbol argentino.

El retorno del delantero llega en un momento clave para River Plate. El conjunto de Núñez afrontará un segundo semestre con grandes desafíos, teniendo como principal objetivo la conquista de la Copa Sudamericana, certamen en el que ya se encuentra clasificado a los octavos de final. Además, buscará revancha en el torneo local tras haber perdido el Torneo Apertura en los instantes finales de la definición frente a Belgrano de Córdoba.

Con la vuelta de Rafael Santos Borré, River Plate suma experiencia, jerarquía y un futbolista que conoce perfectamente la identidad del club. Su regreso representa uno de los grandes golpes del mercado de pases argentino y alimenta la ilusión de los hinchas, que sueñan con volver a celebrar títulos internacionales de la mano de un delantero que ya dejó una huella imborrable en la historia del Millonario.