Desesperada búsqueda de un joven: se desconoce su paradero desde hace un mes

Posee varios tatuajes en los brazos, las piernas, la nuca y el pecho.

Intensifican la búsqueda de Ariel Isasi Medina, un joven de 26 años que permanece desaparecido desde el pasado 4 de junio, cuando fue visto por última vez en una vivienda del barrio Félix U. Camet.





Según informaron fuentes de la investigación, el joven tenía como último domicilio una vivienda ubicada sobre Isla Trinidad al 500, en ese mismo barrio.

Ariel es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello castaño oscuro, ojos marrones y tez blanca. Además, posee varios tatuajes en los brazos, las piernas, la nuca y el pecho, características que podrían facilitar su identificación.

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Se solicita la colaboración de la comunidad para obtenerque permita establecer su paradero. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse con la, o enviar información al correo electrónico