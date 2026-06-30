Se fue después del partido de la Selección y hace tres días no aparece: buscan a Alejandro en Mar del Plata

Quienes cuenten con información acerca de su paradero pueden comunicarse al 2236030321.

Buscan desesperadamente a un hombre de 35 años en Mar del Plata, que fue visto por última vez el domingo a la madrugada en el barrio Libertad y desde entonces no logran ubicarlo.

Se trata de Alejandro Aguilar, quien abandonó su vivienda alrededor de la 1:30 de la madrugada luego del partido de la Selección Argentina y hasta la noche de este martes todavía no regresó, según informaron sus familiares.

Alejandro tiene 35 años y fue visto por última vez el domingo a la madrugada.

Conforme al mensaje difundido, el sujeto es de contextura física robusta y de estatura baja, y salió de su casa vestido con una campera azul, un pantalón azul con líneas amarillas y zapatillas también azules.

Sus familiares difundieron su imagen para encontrarlo.

Quienes cuenten con información acerca del paradero de Aguilar pueden comunicarse al 2236030321 o directamente con las autoridades, al 911.