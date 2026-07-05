Alvarado tuvo un trámite en el Minella y consiguió el primer objetivo

Ramiro Makarte tuvo su primera titularidad en la temporada, fue uno de los puntos altos y marcó un gol. (Fotos: Diego Berrutti)

Sin despeinarse, con demasiada tranquilidad, Alvarado definió un partido asi antes de que se empezara a jugar y vivió una fiesta durante 90 minutos en el "José María Minella" con un categórico 5 a 0 sobre Germinal de Rawson que lo clasifica a la Zona Campeonato del Torneo Federal A cuando todavía restan dos fechas para la finalización de la primera fase.

No hay demasiado análisis. Poca veces pasa que un partido está definido a los 10' del primer tiempo y todo lo que se diga esté de más. Porque a esa altura, el 3 a 0 terminó de liquidar algo que se vio, desde el pitazo inicial que no había equivalencias.

Por la voracidad del local y por una extraña pasividad de Germinal, no hubo partido. El equipo local se lo llevó por delante y la visita se entregó a lo que fuera pasar. Que en el primer tiempo fueron cuatro y pudieron ser muchos más, porque nunca apretó, presionó, perdió en los mano a mano, en velocidad, en duelos, en todos. Y Alvarado los ganó, porque a diferencia de lo que pasa muchas veces, no levantó el pie del acelerador y se empeñó en hacer todos los goles que pudiera.

Si no hizo más, fue porque muchas veces lo vieron tan fácil que hicieron más o no soltaron el pase en el momento indicado. Cuando lo hicieron, Cervera, Gutiérrez, Centurión y Makarte la mandaron al fondo de la red para un entretiempo categórico y sin lugar a ningún debate.

El complemento estuvo demás. Germinal intentó pero sin fuerzas y Alvarado equilibró energías, llegó al quinto con un remate de afuera de Matías Pérez que se desvió en el camino y sorprendió a Molini, pero no mucho más. También tuvo sumomento de gloria Emanuel Bilbao, que se hizo gigante para detener sobre su derecha un penal esquinado del marplatense Damián De Hoyos.

Gran triunfo y, a la espera del final de todos los partidos de la fecha, clasificación anticipada para la Zona Campeonato, el primer objetivo que se propuso y concretó el conjunto de Martel.

Síntesis

Alvarado (5): Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Facundo Centurión, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino; Tomás Federico y Ramiro Makarte; Ariel Castellano, Santiago Gutiérrez y Matías Pérez; Germán Cervera. DT: Pablo Martel.

Cambios: ST 14' Germán Sosa y Franco Pinoni por Cervera y Castellano, 21' Tomás Berra y Nahuel Speck por Centurión y Pérez, y 28' Santiago Melean por Makarte.

Germinal (0): Luciano Molini; Lautaro Yocco, Nicolás Ríos, Ignacio Terán y Alan Moreno; Gerónimo Núñez, Nicolás Macarof, Joaquín Rojas yJorge Velázquez; Thomas Oliveri y Damián De Hoyos. DT: Andrés Iglesias.

Cambios: ST 16' Ricardo Navarro y Federico Cárcarmo por Núñez y Velázquez, Laureano Sveruk y Kevin Lencina por Yocco y Oliveri.

Goles: PT 2' Cervera (A), 8' Gutiérrez (A), 11' Centurión (A) y 34' Makarte (A); ST 11' Pérez (A).



Incidencias: 32' ST Bilbao (A) le detuvo un penal a De Hoyos (G).



Árbitro: César Ceballo.



Estadio: José María Minella.



