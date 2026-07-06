Atacaron a patadas a remís que quedó en medio de un conflicto vecinal
Sucedió en el barrio San Martín. A un hombre de 29 años le formaron una causa por daño y fue trasladado a Tribunales.
Por Redacción 0223
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Un llamado al 911 que denunció un conflicto vecinal en el barrio San Martín terminó con la aprehensión de un hombre de 29 años que provocó daños a un remís que quedó en el medio de la trifulca.
El aviso a la Central de Emergencias permitió que personal del Comando de Patrullas arribara a la zona de las calles Rafael de Riego y Sicilia donde una mujer quería retirarse debido a un conflicto con vecinos.
Mientras los efectivos preservaban el orden y asistían a la requirente, un remís arribó al lugar para trasladarla y un grupo de personas interceptó el vehículo y comenzó a agredirlo.
Uno de los involucrados efectuó reiteradas patadas contra la puerta del conductor, mientras otros atacaban el rodado, ocasionando daños en ambos laterales: el sujeto de 29 años fue aprehendido y el resto dispersado.
Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale dispuso la formación de actuaciones por el delito de daño.
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