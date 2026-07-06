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Agresión

Atacaron a patadas a remís que quedó en medio de un conflicto vecinal

Sucedió en el barrio San Martín. A un hombre de 29 años le formaron una causa por daño y fue trasladado a Tribunales.

El coche que patearon tras la bronca entre vecinos.

6 de Julio de 2026 09:32

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un llamado al 911 que denunció un conflicto vecinal en el barrio San Martín terminó con la aprehensión de un hombre de 29 años que provocó daños a un remís que quedó en el medio de la trifulca.

El aviso a la Central de Emergencias permitió que personal del Comando de Patrullas arribara a la zona de las calles Rafael de Riego y Sicilia donde una mujer quería retirarse debido a un conflicto con vecinos.

Mientras los efectivos preservaban el orden y asistían a la requirente, un remís arribó al lugar para trasladarla y un grupo de personas interceptó el vehículo y comenzó a agredirlo.

Fue aprehendido un hombre de 29 años.

Uno de los involucrados efectuó reiteradas patadas contra la puerta del conductor, mientras otros atacaban el rodado, ocasionando daños en ambos laterales: el sujeto de 29 años fue aprehendido y el resto dispersado.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale dispuso la formación de actuaciones por el delito de daño.

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