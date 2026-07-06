Tiene 20 años y lo balearon en la calle

Fue trasladado en auto particular a la guardia. Foto 0223.

Un joven de 20 años fue baleado en el barrio Malvinas Argentinas y fue trasladado en un automóvil particular a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El frente del Hospital Interzonal General de Agudos.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el ingreso del herido a la guardia fue durante los primeros minutos del lunes desde la zona de Rejón y Lorenzini.

El ingreso al hospital regional. Foto 0223.

"Presenta una herida de arma de fuego en la pierna y por el momento no se obtuvieron detalles de la mecánica del ataque", agregaron.

Las actuaciones que hizo personal del Destacamento policial del Higa serán remitidas a la fiscalía en turno.