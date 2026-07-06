Tiene 20 años y lo balearon en la calle
Sucedió durante los primeros minutos del lunes en el barrio Malvinas Argentinas. Se desconocen las circunstancias del ataque.
6 de Julio de 2026 09:08
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven de 20 años fue baleado en el barrio Malvinas Argentinas y fue trasladado en un automóvil particular a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
El frente del Hospital Interzonal General de Agudos.
Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el ingreso del herido a la guardia fue durante los primeros minutos del lunes desde la zona de Rejón y Lorenzini.
El ingreso al hospital regional. Foto 0223.
"Presenta una herida de arma de fuego en la pierna y por el momento no se obtuvieron detalles de la mecánica del ataque", agregaron.
Las actuaciones que hizo personal del Destacamento policial del Higa serán remitidas a la fiscalía en turno.
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