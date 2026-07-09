No hay vuelta atrás: Boca se despide de una de sus joyas que acordó contrato con un gigante europeo

El Xeneize está a un paso de despedirse de Exequiel Zeballos. El extremo ya llegó a un acuerdo con Napoli y solo resta que los clubes definan la transferencia en este mercado de pases.

Boca Juniors está muy cerca de sufrir una baja de enorme peso en este mercado de pases. Exequiel Zeballos, uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel, ya alcanzó un acuerdo contractual con Napoli y su salida rumbo al fútbol italiano parece cuestión de tiempo. Ahora, solo resta que el club europeo presente una oferta formal para cerrar la operación.

La decisión del Changuito estaba tomada desde el final del primer semestre. Convencido de que llegó el momento de dar el salto al fútbol europeo, el atacante se reunió con el entrenador Rodolfo Arruabarrena para comunicarle su intención de marcharse. El técnico comprendió la situación y, por ese motivo, decidió no incluirlo en las prácticas de fútbol para evitar cualquier contratiempo antes de concretar la transferencia.

La noticia fue confirmada por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, quien reveló que Zeballos y Napoli ya tienen un acuerdo. Sin embargo, todavía resta la negociación entre las instituciones, ya que Boca Juniors aún no recibió una propuesta oficial por parte del conjunto italiano.

Desde Italia aseguran que Napoli estaría dispuesto a ofrecer una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Si bien el valor de mercado del futbolista llegó a ser superior, el hecho de que entre en los últimos seis meses de contrato reduce el margen de maniobra del Xeneize, que deberá decidir si acepta la venta o corre el riesgo de perderlo sin recibir dinero dentro de pocos meses.

Ante un escenario cada vez más concreto, Boca ya trabaja en encontrar un reemplazante. El principal apuntado es Sebastián Villa, cuyo regreso continúa negociándose. Aunque en Brandsen 805 confían en cerrar la operación, Independiente Rivadavia pretende retener al colombiano hasta que finalice su participación en la Copa Libertadores.

La inminente salida de Zeballos representa mucho más que una transferencia para Boca Juniors. El club perdería a uno de sus futbolistas con mayor capacidad para romper defensas en el uno contra uno, desequilibrar por las bandas y cambiar partidos con su velocidad. Si la oferta de Napoli llega en las próximas horas y satisface las pretensiones económicas del Xeneize, el mercado de pases tendrá una de sus operaciones más resonantes y Boca deberá reinventarse para cubrir una ausencia que será difícil de reemplazar.