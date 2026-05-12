Boca Juniors quedó contra las cuerdas y Úbeda prepara una importante limpieza para la Copa Libertadores

Tras la eliminación frente a Huracán en el Torneo Apertura, el entrenador analiza cambios importantes para un partido clave en la Copa Libertadores que puede definir el semestre del Xeneize.

El golpe que recibió Boca Juniors ante Club Atlético Huracán todavía retumba fuerte en La Bombonera. Después de haber sido uno de los equipos más sólidos de la fase regular del Torneo Apertura 2026, el "Xeneize" quedó eliminado en los octavos de final y encendió todas las alarmas de cara al gran objetivo que le queda en este semestre: la Copa Libertadores 2026.

La derrota frente al "Globo" modificó por completo el panorama interno y también la planificación de Claudio Úbeda. El entrenador sabe que el duelo del próximo 19 de mayo frente a Cruzeiro Esporte Clube será determinante para las aspiraciones internacionales del conjunto azul y oro. Boca necesita ganar en La Bombonera para acomodarse en el grupo y evitar un nuevo fracaso continental.

Según informó el periodista Diego Monroig, Úbeda analiza sacar del equipo titular a Marcelo Weigandt, uno de los apuntados tras el flojo rendimiento mostrado en los últimos encuentros. Ante Huracán, el lateral derecho dejó muchas dudas y terminó siendo reemplazado por Malcom Braida, quien incluso debió desempeñarse fuera de su posición habitual.

Pero Weigandt no sería el único perjudicado por la eliminación. Otro futbolista que quedó bajo la lupa es Milton Delgado, quien perdió la pelota en la jugada que derivó en el primer gol del Globo. En un partido de máxima tensión y con poco margen de error, el cuerpo técnico considera que ese fallo pudo haber cambiado el rumbo de la serie.

La situación de Lautaro Di Lollo tampoco es sencilla. El defensor cometió los dos penales durante el tiempo suplementario y su continuidad como primer marcador central empieza a estar en duda, pese a que venía consolidándose junto a Ayrton Costa en la zaga titular. La intención de Úbeda sería meter mano fuerte en el once para buscar una reacción inmediata.

A falta de dos jornadas para el cierre de la fase de grupos, Boca ocupa actualmente el tercer puesto, ubicación que lo estaría llevando al repechaje de la Copa Sudamericana 2026. Aunque todavía depende de sí mismo, una derrota ante Cruzeiro y una victoria de Universidad Católica sobre Barcelona podrían dejar al club de la Ribera afuera de la Libertadores. Por eso, el choque del 19 de mayo aparece como una verdadera final para un equipo que quedó obligado a reaccionar de inmediato.