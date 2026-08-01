Chimy Ávila rompió el silencio con una frase que estremece al fútbol: “El fútbol es un tráfico humano legalizado”

El delantero argentino quedó libre tras su salida de Real Betis y lanzó una reflexión que generó un fuerte impacto mientras define su futuro.

Chimy Ávila atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera. Luego de rescindir su contrato con Real Betis, el delantero de 32 años se encuentra sin club y todavía no existen indicios concretos sobre dónde continuará jugando. En medio de esa incertidumbre, el atacante argentino realizó una profunda reflexión sobre la industria del fútbol que rápidamente se volvió viral.

Durante una entrevista con el podcast Referentes, el ex Osasuna dejó una de las frases más contundentes de los últimos tiempos: “El fútbol es un tráfico humano legalizado”. El propio futbolista compartió el fragmento en sus redes sociales, justo cuando espera resolver su futuro profesional tras quedar con el pase en su poder.

Ávila profundizó su pensamiento con una mirada crítica sobre la carrera de los futbolistas: “¿Se gana dinero? Sí, el jugador gana dinero. Hasta cuando hace goles o hasta cuando sirve. Luego tú ya pasas a ser una máquina vieja, se necesita tener una máquina nueva”, expresó, en una reflexión que abrió el debate sobre el trato que reciben los jugadores cuando dejan de ser prioridad para los clubes.

La salida del atacante de Real Betis se produjo luego de que la institución española ejecutara una cláusula que le permitía rescindir anticipadamente el vínculo, pese a que el contrato originalmente finalizaba a mediados de 2027. El argentino no formaba parte de los planes deportivos para la nueva temporada y quedó libre para negociar con cualquier equipo.

En los últimos días, el nombre de Chimy Ávila también apareció en el mercado de pases argentino. El delantero fue ofrecido a Boca Juniors, que continúa buscando un centrodelantero.

A lo largo de su carrera profesional, Chimy Ávila disputó 323 partidos oficiales y convirtió 60 goles, números que reflejan una extensa trayectoria entre el fútbol argentino y español. Mientras aguarda una nueva oportunidad para continuar su carrera, sus declaraciones dejaron una fuerte repercusión y volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre el lado menos visible del negocio del fútbol.