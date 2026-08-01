Golpe histórico: la UEFA ya no confía Gianni Infantino y marcó un antes y un después en la FIFA

El presidente de la FIFA quedó bajo fuerte presión después de que la UEFA rechazara el proyecto para vender una participación del Mundial y cuestionara su conducción.

La tensión entre la FIFA y la UEFA escaló a un nuevo nivel. Luego de que la FIFA diera marcha atrás con la iniciativa de vender una participación comercial del Mundial, el organismo que conduce el fútbol europeo emitió un durísimo comunicado en el que dejó en claro que Gianni Infantino ya no cuenta con su confianza. La postura representa uno de los cuestionamientos institucionales más fuertes que recibió el dirigente suizo desde que asumió la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial.

En el comunicado oficial, la UEFA celebró que el proyecto finalmente fuera descartado, pero apuntó directamente contra la forma en que se llevó adelante la propuesta. Además de asegurar que Infantino perdió la confianza de la confederación europea y de "muchos otros miembros de la familia del fútbol", exigió que quienes impulsaron estos "planes secretos que se tramitan por la vía rápida" rindan cuentas por sus decisiones.

El organismo europeo también agradeció el respaldo de aficionados, ligas, clubes, futbolistas, asociaciones nacionales, confederaciones e incluso de distintos líderes políticos que se manifestaron en contra de la posible venta de una participación del Mundial. Para la UEFA, la marcha atrás de la FIFA representa una victoria del fútbol sobre los intereses comerciales y una señal de que la presión colectiva dio resultado.

Además, la entidad fue especialmente crítica con la gestión económica de Infantino. En su mensaje recordó que la FIFA cuenta con reservas superiores a los 5.000 millones de dólares y cuestionó que esos recursos no hayan sido utilizados en beneficio del desarrollo del deporte. También anunció que comenzará a trabajar junto a diferentes actores del fútbol mundial para impulsar una nueva distribución de los fondos a través del programa FIFA Forward.

Aunque la FIFA decidió abandonar el proyecto, la UEFA dejó en claro que el conflicto está lejos de terminar. El organismo europeo sostuvo que recuperar la confianza será el gran desafío de la gestión de Gianni Infantino y remarcó que este episodio debe marcar un cambio profundo en la manera en que se toman las decisiones dentro del máximo ente del fútbol mundial.