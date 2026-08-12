Las condolencias de Cristiano Ronaldo a Leo Messi en la despedida a su papá

Más allá de la rivalidad para el afuera, entre ambos siempre mostraron muchos respeto.

Las muestras de afecto y las manifestaciones de acompañamiento desde el ámbito del fútbol no tardaron en multiplicarse tras la conmovedora carta pública con la que Lionel Messi despidió a su padre, Jorge, luego de su fallecimiento.

Cristiano Ronaldo figuró entre los primeros deportistas en comentar la publicación del capitán de la Selección Argentina con palabras de apoyo.

El atacante portugués utilizó los comentarios de la red social para enviar un mensaje de consuelo a la distancia en medio del complejo momento familiar: "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", expresó el actual futbolista del Al-Nassr.

El gesto entre las dos máximas figuras del deporte de las últimas décadas no pasó desapercibido en las redes sociales, donde miles de fanáticos destacaron la empatía y el respeto mutuo que ambos competidores mantuvieron a lo largo de sus carreras fuera del terreno de juego.