Mar del Plata, entre las ciudades más buscadas por los turistas para el fin de semana largo de agosto

Mar del Plata, entre las ciudades más buscadas por los turistas para el finde largo. Foto archivo: 0223.

Se acerca un nuevo descanso y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata y Bariloche lideran las búsquedas de los argentinos para disfrutar del fin de semana largo de agosto.

Según las plataformas de turismo Booking y Turismo City, las propuestas tienen como fortalezas combinar naturaleza, paseos urbanos y experiencias para disfrutar de unos días de descanso entre 15 al 17 de agosto.

Mar del Plata, entre las ciudades más buscadas por los turistas para el finde largo. Foto archivo: 0223.

Además de alojamiento, las reservas apuntan a otros servicios como alquiler de autos y atracciones. Los relevamientos destacan la importancia de “La Feliz” como un destino ideal para disfrutar de la costa fuera de temporada, con una amplia propuesta que incluye la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento.

Mar del Plata, entre las ciudades más buscadas por los turistas para el finde largo. Foto archivo: 0223.

“Los fines de semana largos representan una gran oportunidad para hacer una pausa en la rutina sin necesidad de planificar un viaje extenso. En ese contexto, un dato relevante de nuestro último Informe Viajes & Sustentabilidad muestra que los argentinos tienen la expectativa (73%) de que el dinero que invierten se quede en la comunidad local que visitan y un deseo (67%) de que los lugares queden en mejor estado que cuando llegó", señaló Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Desde TurismoCity destacaron a Mar del Plata como la segunda ciudad más buscada por los turistas y que privilegian una escapada a un destino distante a unas 4 o 5 horas de su casa.

El podio lo encabezan: Buenos Aires; Mar del Plata; San Carlos de Bariloche; Puerto Iguazú; Río de Janeiro, Brasil; Termas de Río Hondo y Mendoza y sin dudas, las cifras generan esperanza en el sector turístico después de unas vacaciones de invierno que no fueron tan favorables para el sector.