Se le salió la cadena: arquero argentino empujó al árbitro, fue expulsado y rompió todo

La Leagues Cup igue su curso y el pasado martes se jugó uno de los partidos más apasiones del certamen. Tigres enfrentó en México a Vancouver Whitecaps e igualó 1 a 1, aunque en esta competición se define por penales un ganador que suma dos unidades, mientras que el perdedor de la tanda solamente uno.

Nahuel Guzmán, arquero argentino de Tigres, fue uno de los grandes protagonistas del partido. Cuando estaba por terminar el encuentro, el "Patón" fue expulsado. Cuando quiso apurar un tiro libre sobre el final del encuentro empujó al árbitro para salir rápido y eso derivó en la expulsión.

Iván Barton, árbitro salvadoreño que estuvo en el Mundial 2026, fue quien no tuvo tolerancia con el Patón Guzmán. El arquero argentino no tuvo en cuenta que empujar al árbitro, aunque sea para sacar un tiro libre rápido podía costarle la expulsión. Una vez consumada la sanción, el argentino se fue a la zona de vestuarios con bronca y se lo vio arrojando sillas y baldes.