Golpes, balazos, robos y denuncias: día de furia en el barrio Jorge Newbery

Cuatro eventos diferentes fueron denunciados este miércoles al 911 desde la zona de Gascón y Pigüé en el marco de un conflicto vecinal que fue en ascenso con versiones cruzadas y un desenlace que aún es incierto teniendo en cuenta la variedad de versiones y protagonistas.

La primera intervención fue tras la denuncia que hizo una mujer de 44 años tras discutir con un hombre de 32 que sería hijo de la propietaria del inmueble. Según la denuncia, durante el conflicto el hombre habría exhibido un arma de fuego, provocado daños en una ventana y una bicicleta y sustraído una garrafa, un teléfono celular y dinero en efectivo, entre otros elementos.

Uno de los aprehendidos.

Poco después, en el mismo inmueble un hombre de 49 años denunció haber sido golpeado y amenazado por un hombre de 32 años, quien habría exhibido un arma de fuego durante el incidente: allí se realizaron las diligencias médicas correspondientes y se formó una causa por lesiones leves y amenazas.

Luego se produjo un tercer episodio en el que el mismo hombre de 32 años manifestó haber sido abordado en el exterior del domicilio por dos personas —un hombre y una mujer— que se movilizaban en una motocicleta. Según su relato, la mujer habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo a corta distancia, provocándole una herida de arma de fuego en la zona de la cintura y cadera.

El herido fue trasladado por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde fue asistido y posteriormente se retiró sin alta médica. El hecho fue caratulado inicialmente como lesiones desistidas con intervención de la fiscalía en turno que dispuso las actuaciones de rigor.

Lo atraparon a cien metros del lugar.

El último evento se registró poco después del mediodía cuando efectivos policiales observaron a dos hombres que intentaban escapar por los fondos del inmueble, iniciándose un seguimiento que culminó en Falucho al 8500, donde ambos fueron interceptados y aprehendidos.

Los involucrados, de 32 y 31 años fueron notificados de la formación de una causa por robo agravado por efracción en grado de tentativa y fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 44 de Batán. Este jueves podrían declarar ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.