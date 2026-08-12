Caen dos mujeres que vendían cocaína en el barrio Jorge Newbery

El avance de una investigación a cargo de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas permitió allanar una vivienda en el barrio Jorge Newbery dónde dos mujeres comercializaban cocaína al menudeo.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, la nueva investigación comenzó a mediados de junio y los datos recabados permitieron que la Justicia de Garantías avalara la realización de un allanamiento en Pigüé entre Alberti y Gascón.

En el lugar aprehendieron a dos mujeres de 22 y 50 años y secuestraron cocaína fraccionada para la venta, celulares y dinero producto de la comercialización.

"A mediados de mayo el lugar había sido allanado por el mismo delito y un hombre quedó detenido", informaron las fuentes consultadas.

Las imputadas quedaron alojadas en la Unidad Penal N°50 de Batán y en las próximas horas van a declarar en Tribunales ante los fiscales Daniela Ledesma y Rodolfo Moure.