Avanza el debate para endurecer los controles a las motos con escapes ruidosos en Mar del Plata

La Comisión de Movilidad Urbana acordó pedir informes a Inspección General, Tránsito y los Juzgados de Faltas antes de avanzar con el proyecto.

El proyecto para endurecer los controles sobre las motos que circulan con escapes no homologados y que generan ruidos excesivos comenzó a ser debatido en la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, donde los distintos bloques coincidieron en la necesidad de profundizar las medidas para combatir una práctica que genera numerosos reclamos vecinales y que, según plantearon los ediles, también tiene un impacto social vinculado a la generación de situaciones de temor y amedrentamiento en la vía pública.

La iniciativa fue presentada por la concejal radical Vilma Baragiola y busca profundizar las herramientas previstas en la ordenanza 26.322, sancionada en 2024 a partir de una propuesta del entonces concejal peronista Guillermo Gugliomotti. En ese sentido, plantea avanzar no solamente sobre la prohibición de los escapes antirreglamentarios, sino también sobre qué hacer con esos elementos una vez que son secuestrados durante un operativo.

La actual ordenanza habilita el secuestro de las motos que circulan con caños no homologados.

Durante el debate, Baragiola propuso que cuando se secuestre una moto que tenga colocado un caño de escape no homologado, pueda retirarse ese elemento y, cumplido el plazo correspondiente y con intervención del área de Legal y Técnica, se autorice su compactación. La propuesta apunta a evitar que los escapes retirados vuelvan al circuito y sean utilizados nuevamente.

La autora del proyecto también planteó que, para recuperar una motocicleta secuestrada, el propietario deba presentarse con un caño de escape homologado que permita adecuar el vehículo a la normativa vigente. A su vez, propuso la creación de un Registro Municipal de Reincidentes y la posibilidad de avanzar sobre la licencia de conducir de quienes reiteren este tipo de infracciones.

El proyecto de Vilma Baragiola propone profundizar las restricciones incluidas en 2022 en una ordenanza impulsada por el peronismo.

“Necesitamos medidas, una herramienta legislativa para recortar esta cuestión”, sostuvo Baragiola durante la reunión de comisión, al remarcar la dimensión que alcanzó el problema en distintos sectores de la ciudad. En ese sentido, recordó los festejos posteriores al triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026 y señaló que “era imposible” transitar por algunas zonas céntricas debido al ruido de las motos. “Ni hablar los que salen en manada por las calles”, agregó la concejal, quien consideró necesario generar nuevas herramientas para que el Municipio pueda actuar frente a este tipo de situaciones.

Desde Unión por la Patria, el concejal Diego García anticipó el acompañamiento a las modificaciones sobre la ordenanza vigente, aunque cuestionó que la normativa actualmente no se cumpla de manera efectiva. “Acompañamos la modificación de esta ordenanza vigente y que no se cumple, lamentablemente”, manifestó.

García también hizo hincapié en el impacto que los escapes y las aceleraciones bruscas tienen sobre los vecinos. “Estos cortes, además de un ruido molesto, lo que hacen es llevar el motor al límite. La gente se asusta porque parece que son tiros”, afirmó. Para el edil, en algunos casos la utilización de estos escapes “busca amedrentar, generar miedo” y no tiene relación con “escuchar un motor afinado”.

En algunas ciudades, los Municipios directamente avanzan con la destrucción de los caños no homologados. En General Pueyrredon podría ocurrir lo mismo.

Por su parte, el concejal Marcelo Cardoso, del PRO, ingresó una serie de propuestas de modificación con el objetivo de hacer más operativa la futura regulación y facilitar su aplicación en los controles. En ese sentido, planteó una mirada diferente sobre la necesidad de utilizar mediciones de sonido para determinar la infracción. “No tenemos que medir ruido: si es antirreglamentario, listo, no puede circular”, sostuvo Cardoso durante el debate, al considerar que la existencia de un escape que no cumple con las condiciones establecidas debería ser suficiente para impedir la circulación del vehículo.

Más allá de las diferencias sobre la instrumentación de los controles, hubo un acuerdo general entre los concejales de los distintos bloques respecto de la necesidad de endurecer las medidas y dotar al Municipio de herramientas más efectivas para intervenir ante los escapes modificados.

Como primer paso, la Comisión de Movilidad Urbana resolvió solicitar informes a Inspección General, Tránsito y los Juzgados de Faltas para conocer cómo se aplican actualmente las normas, qué cantidad de procedimientos se realizan y cuáles son las principales dificultades que encuentran las áreas municipales y los juzgados para sancionar este tipo de infracciones. Con esa información, la comisión continuará el análisis del proyecto y de las modificaciones propuestas.