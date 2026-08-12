Armado con una réplica se metió en una casa y lo atraparon cuando escapó

Un llamado al 911 permitió aprehender a un sujeto de 29 años que ingresó a una vivienda en el barrio Belisario Roldán y que descartó una réplica de arma de fuego durante la huída.

Fue personal del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima el que llegó a una vivienda en la calle Alberti al 7800 tras la denuncia sobre el ingreso de un sujeto tras patear la puerta de una vivienda.

Tiene 29 años.

Al encontrarse el móvil policial en las inmediaciones, observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, emprendió la fuga a pie. Se inició un seguimiento, manteniendo los efectivos contacto visual con el sospechoso y dando aviso al resto de los móviles de la zona.

El hombre ingresó a una vivienda por la parte trasera y con la autorización de la propietaria, el personal policial ingreso al inmueble y lo en una de las habitaciones, procediendo a su aprehensión.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro ordenó la formación de causa por el delito de violación de domicilio y el traslado este jueves a Tribunales para prestar declaración.